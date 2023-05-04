WP: прокуратура США решит вопрос о возможном предъявлении обвинения сыну Джо Байдена

Прокуратура США примет решение, стоит ли предъявлять обвинения сыну американского президента Джо Байдена — Хантеру Байдену в даче ложных показаний о покупке оружия и налоговых нарушениях. Об этом пишет газета The Washington Post.
В центре Вашингтона в штаб-квартире Министерства юстиции адвокаты сына Джо Байдена встретились для обсуждения уголовного расследования с прокурором Дэвидом Уайссом из Делавэра. Подобные встречи проводятся, чтобы запросить смягчения приговора.
Любой результат по делу может повлиять на кампанию Джо Байдена по переизбранию на пост президента. Отмечают, что принятие решения по делу, начавшегося в 2018 году, может также замедлиться.
Ранее в Белом доме назвали «инсинуацией» обвинение президента США Джо Байдена в коррупции.