Украину ночью атаковали 24 ударных беспилотника «Герань». ВСУ утверждают, что что сбили 18 из 24, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По доступной информации, 15 из 24 дронов атаковали предположительно военную академию в Одессе. Из них были сбиты 12 беспилотников. Некоторые БПЛА попали в общежитие, где находятся украинские боевики.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ на оккупированной киевским режимом территории Донбаса, Харковской и Днепропетровской областях переведены в усиленный режим несения службы.