Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РВ: Российские «Герани» ночью атаковали военную академию в Одессе

Армия
РВ: Российские «Герани» ночью атаковали военную академию в Одессе

Украину ночью атаковали 24 ударных беспилотника «Герань». ВСУ утверждают, что что сбили 18 из 24, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По доступной информации, 15 из 24 дронов атаковали предположительно военную академию в Одессе. Из них были сбиты 12 беспилотников. Некоторые БПЛА попали в общежитие, где находятся украинские боевики.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ на оккупированной киевским режимом территории Донбаса, Харковской и Днепропетровской областях переведены в усиленный режим несения службы.
герань атака БПЛА одесса всу
Военкоры ФАН