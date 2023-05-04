Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Иркутской области сотрудники пожарно-спасательной службы вытащили школьника из болота

Происшествия
В Иркутской области сотрудники пожарно-спасательной службы вытащили школьника из болота

В городе Зима Иркутской области сотрудники пожарно-спасательной службы вытащили школьника из болота. Об этом сообщило ГУ МЧС региона.

Мальчик решил сократить путь из школы до дома и пошел через болото. Зимой он ходил по замерзшей поверхности безопасно.

Но 3 мая, когда снег уже растаял, школьник не смог добраться до берега. Его заметили люди и позвонили в МЧС.

«Спасателям, чтобы добраться до него, понадобилось плавсредство и гидрокостюмы. Они подплыли к кочкам, покрытым сухостоем, на которых подросток дожидался помощи, и транспортировали его в безопасное место», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники экстренной службы передали мальчика прибывшим на место врачам скорой медицинской помощи.

Ранее спасатели Подмосковья порекомендовали рыбакам воздержаться от зимнего хобби на подтаявшем льду.
лед мчс спасатели
Военкоры ФАН