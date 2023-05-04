В Иркутской области сотрудники пожарно-спасательной службы вытащили школьника из болота

В городе Зима Иркутской области сотрудники пожарно-спасательной службы вытащили школьника из болота. Об этом сообщило ГУ МЧС региона.
Мальчик решил сократить путь из школы до дома и пошел через болото. Зимой он ходил по замерзшей поверхности безопасно.
Но 3 мая, когда снег уже растаял, школьник не смог добраться до берега. Его заметили люди и позвонили в МЧС.
«Спасателям, чтобы добраться до него, понадобилось плавсредство и гидрокостюмы. Они подплыли к кочкам, покрытым сухостоем, на которых подросток дожидался помощи, и транспортировали его в безопасное место», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники экстренной службы передали мальчика прибывшим на место врачам скорой медицинской помощи.
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