Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил о переходе ВСУ на «усиленный режим несения службы»

Подразделения ВСУ на оккупированной киевским режимом территории Донбаса, Харковской и Днепропетровской областях переведены в усиленный режим несения службы по приказу главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.