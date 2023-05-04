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Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил о переходе ВСУ на «усиленный режим несения службы»

Армия
Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил о переходе ВСУ на «усиленный режим несения службы»

Подразделения ВСУ на оккупированной киевским режимом территории Донбаса, Харковской и Днепропетровской областях переведены в усиленный режим несения службы по приказу главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«Пришел приказ об усилении несения службы с 4 мая 2023 года до особого распоряжения», — рассказал отставной подполковник агенту ТАСС.

Он добавил, что для военнослужащих запретили увольнительные. Офицеров и специалистов по обеспечению боеспособности, кто находится в отпуске приказали отозвать.

Предположительно, приказ связан с желанием Украины перестраховаться и защититься от ответных действий России после попытки Киева совершить удар с помощью БПЛА по Кремлю в среду.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины стягивают в сторону Приднестровья составы с техникой, артиллерийскими орудиями, боеприпасами и самоходными гаубицами.
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