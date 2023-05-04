В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь» для уничтожения противника за линией фронта

В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта, пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия уже прошла испытания в зоне СВО. Об этом сообщил представитель компании-производителя.