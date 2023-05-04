В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь» для уничтожения противника за линией фронта

В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта, пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия уже прошла испытания в зоне СВО. Об этом сообщил представитель компании-производителя.
«Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным и невыносимым», — сказал собеседник агентства ТАСС.
Другая задача новой разработки — обнаружение танков противника и их поражение пикированием с высоты.
Уточняется, что дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Тактико-технические характеристики дрона не раскрываются. Производитель предпочел «оставить сюрпиз для ВСУ».
Ранее летчик-инструктор Андрей Красноперов рассказал о работах над противоспутниковыми комплексами. Он считает, что отечественные инженеры создали отличный технический задел, который современная Россия использует и развивает уже 30 лет.