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Жителям штата США Юта ограничили доступ к Pornhub из-за закона о проверке возраста

Общество
Жителям штата США Юта ограничили доступ к Pornhub из-за закона о проверке возраста

Всем жителям американского штата Юта ограничили доступ к сайту Pornhub из-за нового закона, который вынуждает сайты с видеоматериалом для взрослых проверять возраст своей аудитории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На лицевой странице сайта размещено видео, на котором американская порноактриса Чери ДеВилль называет требование о предоставлении «идентификационной карты» не лучшим решением защиты для пользователя, поскольку это представляет угрозу их конфиденциальности.

ДеВилль предложила альтернативный метод проверки возраста — идентификацию через личные устройства.

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