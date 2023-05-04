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Пара котов-клептоманов «обогатила» британку на 300 фунтов стерлингов за счет соседей

Общество
Пара котов-клептоманов «обогатила» британку на 300 фунтов стерлингов за счет соседей

Владелица двух кошек-клептоманов рассказала, как ее питомцы украли одежду на 300 фунтов стерлингов у соседей. Об этом сообщает The Sun.

Донна Хиберт пытается вернуть вещи, в том числе бюстгальтеры и дизайнерскую обувь, их законным владельцам.

Только за последнюю неделю одному из ее котов, а именно Гарри, удалось стащить шесть предметов у соседей. Девушка выложила на Facebook✱ пост, чтобы показать местным жителям вещи и найти хозяев.

Ранее сообщалось, что ради спасения кота обесточили несколько улиц в поселке Каа-Хем республики Тыва.

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