Пара котов-клептоманов «обогатила» британку на 300 фунтов стерлингов за счет соседей

Владелица двух кошек-клептоманов рассказала, как ее питомцы украли одежду на 300 фунтов стерлингов у соседей. Об этом сообщает The Sun.
Донна Хиберт пытается вернуть вещи, в том числе бюстгальтеры и дизайнерскую обувь, их законным владельцам.
Только за последнюю неделю одному из ее котов, а именно Гарри, удалось стащить шесть предметов у соседей. Девушка выложила на Facebook✱ пост, чтобы показать местным жителям вещи и найти хозяев.
Ранее сообщалось, что ради спасения кота обесточили несколько улиц в поселке Каа-Хем республики Тыва.
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