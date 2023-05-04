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Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды для выступления в Гааге

Политика
Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды для выступления в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Амстердам на правительственном самолете Нидерландов. Украинский лидер приземлился в аэропорту Схипол.

В Нидерланды Зеленский прибыл из Финляндии. Здесь он собирается встретиться с премьер-министром страны Марком Рютте и выступить Гааге с речью «Нет мира без справедливости для Украины».

Это первый визит украинского лидера в Нидерланды с момента вступление на пост президента.

Ранее Зеленский встретился в Хельсинки с премьер-министрами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии.
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