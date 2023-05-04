Певец Стас Костюшкин после критики клипа с Еленой Блиновской побрился налысо

Российский певец Стас Костюшкин спровоцировал скандал, записав совместный клип с блогером Еленой Блиновской. А после осуждения со стороны аудитории исполнитель побрился налысо. Об этом сообщает 5tv.
На днях в социальной сети артист опубликовал клип на песню «Королева», в котором снялась Елена Блиновская.
Тут же на Костюшкина обрушилась буря критики, ведь подписчики восприняли это как пиар блогера. Певец не стал отмалчиваться. В ответ критикам артист записал видео о том, как он налысо побрился. Ответ звезды тоже не особо удовлетворил публику. «Извинения» не все оценили.
Ранее стало известно, что блогера Елену Блиновскую могут перевести в СИЗО из-за продолжающейся рекламы ее марафонов в соцсетях