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Певец Стас Костюшкин после критики клипа с Еленой Блиновской побрился налысо

Шоу-бизнес
Певец Стас Костюшкин после критики клипа с Еленой Блиновской побрился налысо

Российский певец Стас Костюшкин спровоцировал скандал, записав совместный клип с блогером Еленой Блиновской. А после осуждения со стороны аудитории исполнитель побрился налысо. Об этом сообщает 5tv.

На днях в социальной сети артист опубликовал клип на песню «Королева», в котором снялась Елена Блиновская.

Тут же на Костюшкина обрушилась буря критики, ведь подписчики восприняли это как пиар блогера. Певец не стал отмалчиваться. В ответ критикам артист записал видео о том, как он налысо побрился. Ответ звезды тоже не особо удовлетворил публику. «Извинения» не все оценили.

Ранее стало известно, что блогера Елену Блиновскую могут перевести в СИЗО из-за продолжающейся рекламы ее марафонов в соцсетях
клип костюшкин блиновская
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