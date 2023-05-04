Певец Стас Костюшкин после критики клипа с Еленой Блиновской побрился налысо

Тут же на Костюшкина обрушилась буря критики, ведь подписчики восприняли это как пиар блогера. Певец не стал отмалчиваться. В ответ критикам артист записал видео о том, как он налысо побрился. Ответ звезды тоже не особо удовлетворил публику. «Извинения» не все оценили.