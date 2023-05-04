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Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Полевые Новоселки в Брянской области

Происшествия
Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Полевые Новоселки в Брянской области

Украинские боевики в четверг утром обстреляли село Полевые Новоселки Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района», — написал губернатор.

Один человек пострадал в результате обстрела. Несколько домов повреждены. Удар ВСУ привел к нарушению энергоснабжения. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов.
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