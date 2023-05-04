В Иркутской области за грабеж и убийство 65-летнего предпринимателя задержали семейную пару

Супружеская пара, подозреваемая в нападении на 65 летнего предпринимателя, была задержана в Черемхово Иркутской области. 37-летней женщине и ее 32-летнему мужу предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
Следствие считает, что пара напала на дом главы фермерского хозяйства вечером 24 апреля. Обвиняемый ворвался в дом и несколько раз выстрелил в хозяина. 65-летний мужчина умер на месте от ран. Нападавший забрал ювелирные украшения и более 2,7 миллиона рублей из сейфа. На улице в машине его уже ожидала сообщница-жена.
Следственный комитет и сотрудники СОБР задержали пару и обыскали их дом. Обнаружено несколько единиц незарегистрированного оружия, патроны, бронежилеты, 9 мобильных телефонов и часть имущества, похищенного из дома жертвы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вооруженный преступник ограбил магазин и раскидал деньги на выходе.