В Иркутской области за грабеж и убийство 65-летнего предпринимателя задержали семейную пару

Следствие считает, что пара напала на дом главы фермерского хозяйства вечером 24 апреля. Обвиняемый ворвался в дом и несколько раз выстрелил в хозяина. 65-летний мужчина умер на месте от ран. Нападавший забрал ювелирные украшения и более 2,7 миллиона рублей из сейфа. На улице в машине его уже ожидала сообщница-жена.