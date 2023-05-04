В России сетям фастфуда предложили запретить использовать акции для привлечения клиентов

Орлов добавил, что рестораны быстрого питания, чтобы повысить свои продажи, используют акционные методы — продажа двух блюд по цене одного, купоны, снижение цен в определённые часы и так далее. Но такая стратегия приводит к чрезмерному потреблению «быстрой еды».