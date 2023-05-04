В России сетям фастфуда предложили запретить использовать акции для привлечения клиентов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал запретить ресторанам фастфуда использовать рекламные акции для привлечения клиентов. Он добавил, что подобная еда сильно вредит здоровью.
Постоянное потребление фастфуда во много раз вредит здоровью, так как в них содержится большое количество соли, сахара, жиров и других органических веществ.
Орлов добавил, что рестораны быстрого питания, чтобы повысить свои продажи, используют акционные методы — продажа двух блюд по цене одного, купоны, снижение цен в определённые часы и так далее. Но такая стратегия приводит к чрезмерному потреблению «быстрой еды».
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объёмов торговли», — говорится в обращении директора института.
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