Стоимость природного газа в Европе упала до уровня 2021 года

Стоимость газа в Европе снизилась до уровня 2021 года из-за высокого уровня предложения сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, теплой погоды и сильного ветра, который обеспечивает повышение генерации электроэнергии на ветряных электростанциях. Об этом пишет газета «Коммерсант».