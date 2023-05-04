Стоимость природного газа в Европе упала до уровня 2021 года

Стоимость газа в Европе снизилась до уровня 2021 года из-за высокого уровня предложения сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, теплой погоды и сильного ветра, который обеспечивает повышение генерации электроэнергии на ветряных электростанциях. Об этом пишет газета «Коммерсант».
Июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF стоит 423 долларов за одну тысячу кубометров. Эксперты не видят в этом причин для нового повышения цен на газ.
Сейчас запасы газа в резервуарах Евросоюза превышают 60%. А до наступления холодов Европа имеет все шансы заполнить свои хранилища.
В то же время существует вероятность повышения спроса на сжиженный природный газ в КНР, из-за этого возможно полное прекращение поставок в Европу трубопроводного газа из России.
Ранее в «Газпроме» заявили, что компании хватит запасов голубого топлива еще минимум на 100 лет.