Губернатор Ростовской области Голубев: БПЛА атаковал Новошахтинский НПЗ

Беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в селе Киселевка Ростовской области и спровоцировал пожар, который был сразу ликвидирован, сообщил глава региона Василий Голубев.
«Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — отметил губернатор.
Голубев добавил, при пожаре никто не пострадал и оценил ущерб, нанесенный предприятию, как незначительный.
Ранее МЧС России опубликовало кадры тушения пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.