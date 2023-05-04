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Губернатор Ростовской области Голубев: БПЛА атаковал Новошахтинский НПЗ

Происшествия
Губернатор Ростовской области Голубев: БПЛА атаковал Новошахтинский НПЗ

Беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в селе Киселевка Ростовской области и спровоцировал пожар, который был сразу ликвидирован, сообщил глава региона Василий Голубев.

«Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — отметил губернатор.

Голубев добавил, при пожаре никто не пострадал и оценил ущерб, нанесенный предприятию, как незначительный.

Ранее МЧС России опубликовало кадры тушения пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.
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