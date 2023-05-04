Сестра шведского хоккеиста ЦСКА заступилась за брата и вызвала бурю негодования в западном сегменте Сети

Шведский хоккеист Адам Рейдеборн, победивший в Чемпионате КХЛ в составе команды ЦСКА, заявил, что, если ему предложат, он продолжит играть за российский клуб. Решение спортсмена поддержала его сестра София, чем вызвала волну негатива в социальных сетях.