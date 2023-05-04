Сестра шведского хоккеиста ЦСКА заступилась за брата и вызвала бурю негодования в западном сегменте Сети

Шведский хоккеист Адам Рейдеборн, победивший в Чемпионате КХЛ в составе команды ЦСКА, заявил, что, если ему предложат, он продолжит играть за российский клуб. Решение спортсмена поддержала его сестра София, чем вызвала волну негатива в социальных сетях.
«Не имеет значения, что думают другие люди и какое у них мнение. Ты наш Чемпион», — выразила София свою поддержку брату.
Она отметила, что семья гордится Рейдеборном и планирует отпраздновать его победу в КХЛ. Невинное обращение девушки к своему родственнику спровоцировало волну недовольств среди пользователей Сети.
Комментаторы обвини спортсмена в игнорировании конфликта на Украине. Они посчитали, что желание хоккеиста продолжать играть за российскую команду является знаком поддержки СВО.
Ранее сообщалось, что пользователи сети назвали украинского лидера Владимира Зеленского «клоуном», а его обращение к главе Евросовета Шарлю Мишелю «нахальным»