Алла Пугачева приехала в Россию и остановилась в подмосковной деревне

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева прилетела на родину, чтобы проститься с Валентином Юдашкиным. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
После трагического известия мама модельера Раиса Юдашкина и Алла Пугачева прилетели из Израиля в Россию на частном самолете. В одну сторону полет обошелся в 3,5 млн рублей, рассказал известный российский телеведущий.
Но коллеги Пугачевой отрицают эту информацию и сообщают, что певица прибыла на обычном рейсе из Тель-Авива.
Певица и ее директор о целях визита не говорят. Более того, Елена Чупракова сначала подтвердила приезд Пугачевой в Россию, а позже «пошла на попятную», заявив, что не знает, где певица. Но коллеги уверены, что Пугачева сейчас в России.
Остановилась она в замке в подмосковной деревне Грязь. Замок все время находился под присмотром прислуги.
Ранее сообщалось, что дочь Аллы Пугачевой Лиза покорила сердца пользователей интернета.