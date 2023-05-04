Алла Пугачева приехала в Россию и остановилась в подмосковной деревне

Певица и ее директор о целях визита не говорят. Более того, Елена Чупракова сначала подтвердила приезд Пугачевой в Россию, а позже «пошла на попятную», заявив, что не знает, где певица. Но коллеги уверены, что Пугачева сейчас в России.