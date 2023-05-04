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Российские космонавты Петелин и Прокопьев завершили семичасовой выход в открытый космос

Общество
Российские космонавты Петелин и Прокопьев завершили семичасовой выход в открытый космос

Российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев успешно завершили выход в открытый космос. Длительность работы за бортом МКС составила 7 часов 11 минут. Об этом рассказали 4 мая на трансляции с Международной космической станции.

Отмечается, что космонавты вышли в открытый космос, чтобы перенести на модуль «Наука» шлюзовую камеру. Она необходима для разного рода экспериментов.

Космонавты завершили второй по счету за 2023 год выход в космос.

Ранее сообщалось, что за минуту до старта был отменен запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.
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