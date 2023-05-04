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В Красноярске задержали пенсионерку, заказавшую киллеру собственных детей

Происшествия
В Красноярске задержали пенсионерку, заказавшую киллеру собственных детей

Полицейские задержали пенсионерку, которая организовала убийство своих детей, чтобы остаться единственной владелицей недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

Пенсионерка заказала убийство сына и дочери. Она обратилась к знакомому, чтобы тот нашел «палача». В назначенный день убийства, подставной исполнитель сообщил о выполнении части уговора. Когда пенсионерка передавала деньги 80 тысяч рублей за заказ, ее задержали полицейские.

Злоумышленница задержана. Следователи планируют отправить официальный запрос суду, чтобы заключить ее под стражу. Сейчас следователями устанавливаются обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетних в США стали убивать в полтора раза чаще.
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