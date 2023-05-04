В Красноярске задержали пенсионерку, заказавшую киллеру собственных детей

Пенсионерка заказала убийство сына и дочери. Она обратилась к знакомому, чтобы тот нашел «палача». В назначенный день убийства, подставной исполнитель сообщил о выполнении части уговора. Когда пенсионерка передавала деньги 80 тысяч рублей за заказ, ее задержали полицейские.