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Посол РФ В США Антонов: Россия ответит на «террористический выпад» Украины, когда посчитает нужным

Политика
Посол РФ В США Антонов: Россия ответит на «террористический выпад» Украины, когда посчитает нужным

Российское представительство в США прокомментировало попытку Украины нанести удар с помощью БПЛА по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антов заявил, что Россия ответит на «террористический выпад» Киева тогда, когда посчитает это нужным. Дипломат назвал инцидент «дерзким и самонадеянным».

Ранее в США заявили, что попытка Киева нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, возможно была осуществлена с целью спровоцировать Россию переориентировать ПВО подальше от фронта.
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