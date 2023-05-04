Двое пленных украинских военнослужащих рассказали, что их насильно отправили на фронт

Военнослужащие ВСУ, взятые в плен штурмовой группой ВС России, рассказали, что их насильно заставили вступить в ряды украинских боевиков. Заявления военнопленных передают РИА Новости.
Один из военнослужащих ВСУ сообщил, что он родом из города Красный Луч в Луганской Народной Республике. Второй военнопленный родом их Харьковской области.
«Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», — рассказал пленный из ЛНР о том, как уклонялся от службы в украинской армии.
Несмотря на его попытки избежать участия в военных действиях, его заставили вступить в ряды ВСУ и отправили на линию фронта.
Второй военнопленный получил ранения в руку. Для эвакуации взятых в плен военнослужащих и оказания им медицинской помощи бойцы ВС России вызвали специальную группу.
Ранее сообщалось, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают на платное обучение в университеты.