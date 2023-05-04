В Приморье корабли ТОФ уничтожили на учениях субмарину условного противника

Экипажи малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота в ходе учений в заливе Петра Великого в Приморье обнаружили и отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
«В соответствии с планом боевой подготовки ТОФ на начальном этапе учения были сформированы две корабельные поисково-ударные группы (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Советская гавань" и "Кореец" в одной КПУГ, и "МПК-82" и "МПК-221" - в другой», — рассказали в пресс-службе.
В каждой группе назначен свой сектор учебно-боевой работы.
Морякам противодействовал экипаж дизель-электрической подводной лодки, которая имитировала «вражескую» субмарину. Подводники должны были выйти в торпедную атаку и условно уничтожить корабли ТОФ.
Первая корабельная группа отработала задачи по поиску подводной лодки условного противника в связке с экипажем вертолета морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ, вторая применила корабельное противолодочное оружие.
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