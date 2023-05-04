В Приморье корабли ТОФ уничтожили на учениях субмарину условного противника

Экипажи малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота в ходе учений в заливе Петра Великого в Приморье обнаружили и отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.