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Дочь Аллы Пугачевой Лиза покорила сердца пользователей интернета

Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой Лиза покорила сердца пользователей интернета

Пару дней назад Алла Пугачева сообщила, что отправила своих детей Гарри и Лизу в Париж к отцу, чтобы малыши могли посмотреть город и провести время с папой. Об этом сообщает «7Дней.ру».

Звездные наследники отдыхают во Франции с Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ). Первым делом они посетили парк развлечений. В социальных сетях супруг Пугачевой поделился красивыми фото с детьми, но особенно впечатлила аудиторию дочь Лиза, которая мгновенно влюбила в себя подписчиков.

В сети сразу начали обсуждать внешность малышки. Под публикацией сплошные комплименты, посвященные беловласой принцессе.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева оборвала связь с Филиппом Киркоровым задолго до начала СВО.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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