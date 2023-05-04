Дочь Аллы Пугачевой Лиза покорила сердца пользователей интернета

Пару дней назад Алла Пугачева сообщила, что отправила своих детей Гарри и Лизу в Париж к отцу, чтобы малыши могли посмотреть город и провести время с папой. Об этом сообщает «7Дней.ру».
Звездные наследники отдыхают во Франции с Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ). Первым делом они посетили парк развлечений. В социальных сетях супруг Пугачевой поделился красивыми фото с детьми, но особенно впечатлила аудиторию дочь Лиза, которая мгновенно влюбила в себя подписчиков.
В сети сразу начали обсуждать внешность малышки. Под публикацией сплошные комплименты, посвященные беловласой принцессе.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева оборвала связь с Филиппом Киркоровым задолго до начала СВО.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами