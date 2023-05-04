Певица Юлия Савичева рассказала о сложностях закулисья шоу «Фабрика звезд»

Юные участницы шоу «Фабрика звезд» должны были быстро осваивать навыки профессиональных артистов. Однако главным испытанием для них была жизнь в закрытом пространстве, под пристальным вниманием камер. Некоторые старались справиться со стрессом с помощью еды, что не лучшим образом сказывалась на внешнем виде.
Как рассказала певица Юлия Савичева, для Лены Темниковой была записка на холодильнике, чтоб та не ела. Из-за постоянного нахождения в закрытом пространстве еда стала для участников шоу одним из немногих развлечений.
Ранее певец Антон Зацепин заявил, что Ирина Дубцова несправедливо одержала победу в шоу «Фабрика звезд».