Певица Юлия Савичева рассказала о сложностях закулисья шоу «Фабрика звезд»

Юные участницы шоу «Фабрика звезд» должны были быстро осваивать навыки профессиональных артистов. Однако главным испытанием для них была жизнь в закрытом пространстве, под пристальным вниманием камер. Некоторые старались справиться со стрессом с помощью еды, что не лучшим образом сказывалась на внешнем виде.