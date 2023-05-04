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Глава Краснодарского Края Кондратьев: Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован

Происшествия
Глава Краснодарского Края Кондратьев: Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе удалось полностью ликвидировать.

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!», — заявил глава региона.

Сообщений о пострадавших не поступало. В тушении огня на НПЗ приняли участие 167 человек.

Ранее сообщалось, что возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе было локализовано силами МЧС на площади 400 квадратных метров.
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