Глава Краснодарского Края Кондратьев: Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе удалось полностью ликвидировать.
«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!», — заявил глава региона.
Сообщений о пострадавших не поступало. В тушении огня на НПЗ приняли участие 167 человек.
Ранее сообщалось, что возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе было локализовано силами МЧС на площади 400 квадратных метров.