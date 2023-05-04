Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС

Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал в индийский штат Гоа, чтобы принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет 3-4 июля в Нью-Дели.

На встрече дипломаты обсудят вопросы содержательного наполнения мероприятия, рассмотрят проекты соответствующих документов и решений и обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.

Сергей Лавров планирует также провести двухсторонние встречи с коллегами из Китая, Индии и Пакистана.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что все больше стран желают вступить в ШОС и БРИКС.
лавров дипломаты заседание
Военкоры ФАН