Экономист Екатерина Федюкович рассказала о глобальном отказе от доллара в ближайшие 10 лет

Экономическая выгода в проводимых сделках снизилась из-за сокращения разницы в курсах валют. В основном от этого страдают инвесторы, пояснила Федюкович. В ближайшее время государства не откажутся от доллара, но некоторые страны уже двигаются в этом русле. Она считает, что процесс перехода займет 5-10 лет.