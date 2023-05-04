Экономист Екатерина Федюкович рассказала о глобальном отказе от доллара в ближайшие 10 лет

Эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович заявила, что в ближайшие 10 лет страны откажутся от международных расчетов в долларах.
«Сегодня, когда экономика Штатов крайне нестабильна и рецессия вполне ожидаема, а стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается, осуществлять сделки в долларах становится невыгодно», — рассказала эксперт в беседе с изданием URA.RU.
Экономическая выгода в проводимых сделках снизилась из-за сокращения разницы в курсах валют. В основном от этого страдают инвесторы, пояснила Федюкович. В ближайшее время государства не откажутся от доллара, но некоторые страны уже двигаются в этом русле. Она считает, что процесс перехода займет 5-10 лет.
Ранее Южная Корея и Индонезия приняли решение отказаться от американского доллара в двухсторонних отношениях.