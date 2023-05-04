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Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров

Происшествия
Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае локализован на площади 400 квадратных метров

Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе было локализовано силами МЧС на площади 400 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кандратьев.

«Пожар на Ильском НПЗ локализован на площади 400 квадратных метров», — написал глава региона.

Силы МЧС, работающие над ликвидацией пожара на нефтяном предприятии, были увеличены до 167 спасателей и 37 единиц пожарной техники.

Ранее сообщалось, что пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает.
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