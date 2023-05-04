Украинские военные стягивают составы с техникой к границам Приднестровья

Вооруженные силы Украины стягивают в сторону Приднестровья составы с техникой, артиллерийскими орудиями, боеприпасами и самоходными гаубицами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Также стало известно, что к границам непризнанной республики перебрасывают личный состав ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили тысячи бойцов в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.
Личный состав и технику боевиков разместили в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Для этого ВСУ передали ангары, которые использовались для хранения сельскохозяйственной продукции.