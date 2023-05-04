В США назвали возможные причины неудавшейся попытки Киева ударить по Кремлю

Попытка Киева нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, возможно была осуществлена с целью спровоцировать Россию переориентировать ПВО подальше от фронта. Подобное мнение высказал обозреватель 19fortyfive Роберт Фарли.
«Украинцы, возможно, также пытались спровоцировать русских на какое-то неразумное нападение в преддверии давно ожидаемого украинского наступления», — пишет эксперт.
По мнению Фарли, за попыткой ударить по Кремлю могла стоять цель заставить руководство страны переместить силы противовоздушной обороны ближе к столице и дальше от линии фронта, так как президент Путин не позволил бы Украине нанести удар по Москве.
Ранее Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что президент США Джо Байден не будет обсуждать с Владимиром Путиным атаку беспилотников на Кремль.