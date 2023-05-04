Сотрудник Wildberries сломал позвоночник на рабочем месте и отсудил у компании компенсацию

Житель Челябинска Шахобиддин Разоков в прошлом году получил серьёзные травмы, работая сортировщиком в складе магазинов Wildberries. Руководство отказало выплачивать компенсацию пострадавшему. Тогда молодой человек обратился в суд.
Ситуация произошла в мае 2022 года. Парень часто подрабатывал грузчиком, поскольку рабочих было катастрофически мало. Также он занимался перевозкой товара. Вот только инструктаж по безопасности никто не проводил.
Разоков не осознал тяжести состояния, и не сразу понял, что получил серьёзную травму. После осмотра груди и заверения врача, что проблема несерьезна, молодой человек решил, что в ближайшее время все пройдёт, и опять вышел на замену. Лишь спустя полтора месяца нестерпимой боли Шахобиддину поставили диагноз «компрессионный перелом позвоночника».
Недоброжелательное руководство отказалось признать факт травмы. Молодому человеку хотелось мирно разобраться в конфликте, но попытки не увенчались успехом. В результате травмированный сотрудник обратился в суд, который впоследствии присудил ему компенсацию. Конкретной суммы он не назвал, однако отметил, что ее хватило на лечение.
В настоящий момент Разоков работает помощником машиниста.
Ранее стало известно, что продолжающиеся удержания с владельцев ПВЗ Wildberries грозят компании новыми забастовками.