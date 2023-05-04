Сотрудник Wildberries сломал позвоночник на рабочем месте и отсудил у компании компенсацию

Разоков не осознал тяжести состояния, и не сразу понял, что получил серьёзную травму. После осмотра груди и заверения врача, что проблема несерьезна, молодой человек решил, что в ближайшее время все пройдёт, и опять вышел на замену. Лишь спустя полтора месяца нестерпимой боли Шахобиддину поставили диагноз «компрессионный перелом позвоночника».