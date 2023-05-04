В Белом доме назвали «инсинуацией» обвинение президента США Джо Байдена в коррупции

Официальный представитель аппарата юрисконсульта администрации президента США Иэн Сэмс заявил, что обвинения в участии в коррупционной схеме выдвинутое двумя членами Конгресса главе государства Джо Байдену являются «выпадами и инсинуациями» республиканцев.
Сенатор Чак Грассли и член Палаты превставителей Конгресса Джеймс Комер обратились к Министерству юстиций и ФБР с требованием открыть данные о коррупционной схеме с участием Байдена.
По мнению республиканцев, когда глава Белого дома занимал пост вице-президента, он получал взятки от иностранных лиц, которые должны были влиять на принимаемые политические решения.
Сэмс в социальных сетях заявил, что нападки парламентариев на Байдена необоснованны, не подкреплены доказательной базой и мотивированы политическими целями.
Ранее сообщалось, что президент США и его супруга Джилл Байден в прошлом году получили совокупный доход в размере 579 514 долларов.