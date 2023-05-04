Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил об отсутствии пострадавших при пожаре на Ильском НПЗ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. По его словам горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.
«Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе», — заявил глава субъекта.
Сейчас на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. На месте происшествия также находится глава района.
По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает.
Ранее в Сети появились кадры с места пожара на Кубани, где горит резервуар с топливом.