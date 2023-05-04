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Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил об отсутствии пострадавших при пожаре на Ильском НПЗ

Происшествия
Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил об отсутствии пострадавших при пожаре на Ильском НПЗ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. По его словам горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе», — заявил глава субъекта.

Сейчас на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. На месте происшествия также находится глава района.

По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает.

Ранее в Сети появились кадры с места пожара на Кубани, где горит резервуар с топливом.
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