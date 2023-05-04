Синоптики рассказали, что в Московском регионе ожидается до 15 градусов тепла в четверг

Жителей Москвы и Московской области 4 мая ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.
Днем жителей столицы ожидает теплая погода — плюс 13-15 градусов по Цельсию. Ночью отметки термометра покажут до плюс 2 градусов.
В Московской области днем температура составит плюс 11-16 градусов Цельсия, но в ночное время жители почувствуют похолодание, температура воздуха опустится до нулевой отметки.
Атмосферное давление составит — 754 миллиметров ртутного столба, порывы западного ветра достигнут 5–10 м/с.
Ранее метеоролог Александр Шувалов дал прогноз на ясную погоду в Москве.