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Синоптики рассказали, что в Московском регионе ожидается до 15 градусов тепла в четверг

Общество
Синоптики рассказали, что в Московском регионе ожидается до 15 градусов тепла в четверг

Жителей Москвы и Московской области 4 мая ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Днем жителей столицы ожидает теплая погода — плюс 13-15 градусов по Цельсию. Ночью отметки термометра покажут до плюс 2 градусов.

В Московской области днем температура составит плюс 11-16 градусов Цельсия, но в ночное время жители почувствуют похолодание, температура воздуха опустится до нулевой отметки.

Атмосферное давление составит — 754 миллиметров ртутного столба, порывы западного ветра достигнут 5–10 м/с.

Ранее метеоролог Александр Шувалов дал прогноз на ясную погоду в Москве.
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