Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Десять человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в штате Чхаттисгарх в Индии

Происшествия
Десять человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в штате Чхаттисгарх в Индии

Десять человек погибли и один ребенок пострадал в аварии с участием грузовика в индийском штате Чхаттисгарх. Об этом 4 мая написала индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

«Десять человек погибли и один ребенок серьезно пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля недалеко от Джакарты в районе Балод», — цитирует газета слова начальника местной полиции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Ведутся поиски водителя грузовика.

Ранее сообщалось, что подросток за рулем автомобиля спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Калифорнии.
дтп индия погибшие
Военкоры ФАН