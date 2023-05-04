Десять человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в штате Чхаттисгарх в Индии

Десять человек погибли и один ребенок пострадал в аварии с участием грузовика в индийском штате Чхаттисгарх. Об этом 4 мая написала индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.
«Десять человек погибли и один ребенок серьезно пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля недалеко от Джакарты в районе Балод», — цитирует газета слова начальника местной полиции.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Ведутся поиски водителя грузовика.
Ранее сообщалось, что подросток за рулем автомобиля спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Калифорнии.