Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американский журналист скептически отнесся к версии Запада о причастности РФ к атаке на Кремль

Общество
Американский журналист скептически отнесся к версии Запада о причастности РФ к атаке на Кремль

Американский журналист Гленн Гринвальд назвал несостоятельной версию о причастности России к атаке на Кремль.

Версия западных СМИ, что атаку беспилотных летательных аппаратов на Кремль спланировали в Москве, ничем не лучше смехотворных утверждений о подрыве РФ своих газопроводов, заявил Гринвальд.

Он приложил к публикации скриншот с материалом газеты Wall Street Journal, в котором говорится, что Кремль сам может быть ответственным за инцидент с беспилотником.

«Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать», — написал он в своем Twitter-аккаунте (заблокирован на территории РФ).

Ранее пресс-служба президента России сообщала, что два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.
БПЛА кремль атака
Военкоры ФАН