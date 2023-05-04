Американский журналист скептически отнесся к версии Запада о причастности РФ к атаке на Кремль

Американский журналист Гленн Гринвальд назвал несостоятельной версию о причастности России к атаке на Кремль.
Версия западных СМИ, что атаку беспилотных летательных аппаратов на Кремль спланировали в Москве, ничем не лучше смехотворных утверждений о подрыве РФ своих газопроводов, заявил Гринвальд.
Он приложил к публикации скриншот с материалом газеты Wall Street Journal, в котором говорится, что Кремль сам может быть ответственным за инцидент с беспилотником.
«Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать», — написал он в своем Twitter-аккаунте (заблокирован на территории РФ).
Ранее пресс-служба президента России сообщала, что два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.