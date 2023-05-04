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Внучка Вячеслава Зайцева разочарована решением провести церемонию прощания в Щелково Московской области

Шоу-бизнес
Внучка Вячеслава Зайцева разочарована решением провести церемонию прощания в Щелково Московской области

Внучка Вячеслава Зайцева расстроена, что церемония прощания с известным российским модельером пройдет в Щелково Московской области, а не Доме Моды. Об этом пишут «Известия».

«Горюю, что завтра, в день его похорон, многие не смогут с ним проститься. Сожалею, что не будет прощания в Доме моды — это был смысл жизни и святыня для дедушки», — прокомментировала внучка Маруся.

Решение о месте погребения, по её словам, принимал сын Зайцева — Егор. Внучка настаивала на Троекуровском или Новодевичьем кладбищах, где были похоронены друзья покойного. И, чтобы каждый желающий смог проведать его могилу в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что сын модельера Вячеслава Зайцева собирается нарушить последнюю волю отца.
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