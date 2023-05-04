Внучка Вячеслава Зайцева разочарована решением провести церемонию прощания в Щелково Московской области

Решение о месте погребения, по её словам, принимал сын Зайцева — Егор. Внучка настаивала на Троекуровском или Новодевичьем кладбищах, где были похоронены друзья покойного. И, чтобы каждый желающий смог проведать его могилу в центре Москвы.