Мужчина устроивший стрельбу в больнице Атланты задержан

Мужчину, который в результате стрельбы ранил четырех и одну убил женщину в медицинском центре, задержала полиция Атланты. Стрелявшим оказался бывший сотрудник береговой охраны 24-летний Дион Паттерсон, сообщает Reuters.
После того как мужчина открыл огонь в больнице, ранив четырех женщин и убив одну, он скрылся на угнанной машине. Полиция задержала преступника к северу от Атланты в пригороде Кобб Каунти несколько часов спустя.
Начальник полиции Атланты Дарин Шиербаум заявил, что следствие еще не может дать точного ответа преднамеренно ли стрелявший выбирал своих жертв или они были случайными пациентами и сотрудниками больницы.
Мать Паттерсона, с которой он пришел в медицинский центр перед стрельбой, осталась там, когда ее сын скрылся. Она сотрудничала со следствием во время его поисков.
Ранее сообщалось, что медики пытаются спасти жизни нескольким пострадавшим от рук стрелка. Им проводят операцию в мемориальной больнице Грейди.