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В Сети появились кадры с места пожара на Кубани, где горит резервуар с топливом

Происшествия
В Сети появились кадры с места пожара на Кубани, где горит резервуар с топливом

На нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский на Кубани горит резервуар с топливом. Предварительно сообщается, что возгорание могло начаться после атаки неизвестного беспилотника. Кадры происшествия появились в Сети.

Как рассказали очевидцы, около трех часов ночи было слышно несколько сильных хлопков.

На данный момент информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

Ранее спасательные службы полностью ликвидировали пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края.
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