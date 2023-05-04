В Сети появились кадры с места пожара на Кубани, где горит резервуар с топливом

На нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский на Кубани горит резервуар с топливом. Предварительно сообщается, что возгорание могло начаться после атаки неизвестного беспилотника. Кадры происшествия появились в Сети.
Как рассказали очевидцы, около трех часов ночи было слышно несколько сильных хлопков.
На данный момент информация уточняется. На месте работают экстренные службы.
Ранее спасательные службы полностью ликвидировали пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края.