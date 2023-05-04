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Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил Украину за попытку нанести удар по Кремлю

Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил Украину за попытку нанести удар по Кремлю

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал украинскую атаку беспилотников на Кремль. Также он отметил эффективную работу служб безопасности РФ.

Украина в ночь на среду, 3 мая, попыталась атаковать беспилотниками кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Федеральная служба безопасности уничтожила два летательных аппарата.

Во время нападения украинских беспилотников в самом здании никого не было, ущерба имуществу и пострадавших нет.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает свое всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина», — передает слова Мадуро МИД Венесуэлы.

Венесуэльский лидер отметил эффективную работу российских служб безопасности, которые смогли вовремя уничтожить аппараты

В Каракасе надеются, что организаторы покушения полностью понесут ответственность за попытку нападения.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не планирует переговоров с Владимиром Путиным по атакам БПЛА на Кремль.
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