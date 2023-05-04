Украинский журналист Коваленко предложил отправлять сограждан «на паяльник» за публикацию кадров работы ПВО

Украинский журналист Александр Коваленко призвал наказывать «паяльником» своих соотечественников за распространение кадров воздушной атаки и работы украинской ПВО.
Гнев журналиста вызвало появление кадров прилетов БПЛА на Украине в российских СМИ с первых же минут атаки.
«Не всегда удаётся выявить источник (видео — Прим. Ред.), но когда удаётся — на паяльник», — заявил он в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что наказание за публикацию подобных фото и видеосъемок или передачу их российским СМИ нужно ужесточить.
Ранее сообщалось, что в Киеве объявлена воздушная тревога.