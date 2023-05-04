Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинский журналист Коваленко предложил отправлять сограждан «на паяльник» за публикацию кадров работы ПВО

Общество
Украинский журналист Коваленко предложил отправлять сограждан «на паяльник» за публикацию кадров работы ПВО

Украинский журналист Александр Коваленко призвал наказывать «паяльником» своих соотечественников за распространение кадров воздушной атаки и работы украинской ПВО.

Гнев журналиста вызвало появление кадров прилетов БПЛА на Украине в российских СМИ с первых же минут атаки.

«Не всегда удаётся выявить источник (видео — Прим. Ред.), но когда удаётся — на паяльник», — заявил он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что наказание за публикацию подобных фото и видеосъемок или передачу их российским СМИ нужно ужесточить.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявлена воздушная тревога.
кадры украинский журналист наказание публикация пво
Военкоры ФАН