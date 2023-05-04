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Дональд Трамп заявил, что на посту президента США за 24 часа завершит конфликт на Украине

Политика
Дональд Трамп заявил, что на посту президента США за 24 часа завершит конфликт на Украине

Бывший президент Америки Дональд Трамп выступил с утверждением, что, вернувшись в Овальный кабинет смог бы в течение 24 часов завершить украинский конфликт.

В интервью британскому телеведущему Найджелу Фаражу Трамп сказал, что «на сто процентов» уверен в своем успехе.

«Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа <…> Этого можно было бы с легкостью добиться, сделку было бы легко заключить. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем [Киеву]», — сказал Трамп, подчеркнув, что украинский конфликт нужно остановить.

Бывший глава США раскритиковал Джо Байдена, уточнив, что военные действия на Украине — результат некомпетентности американской администрации. Он обвинил Байдена в бездействии на фоне растущей ядерной угрозы и в недостаточном противостоянии КНР.

Также Трамп заявил, что Джо Байден проявил неуважение к Великобритании, решив не посещать коронацию Карла III.

Ранее экс-госсекретарь США Хилари Клинтон усомнилась в шансах Дональда Трампа снова стать президентом страны.
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