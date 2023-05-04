Дональд Трамп заявил, что на посту президента США за 24 часа завершит конфликт на Украине

Бывший президент Америки Дональд Трамп выступил с утверждением, что, вернувшись в Овальный кабинет смог бы в течение 24 часов завершить украинский конфликт.
В интервью британскому телеведущему Найджелу Фаражу Трамп сказал, что «на сто процентов» уверен в своем успехе.
«Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа <…> Этого можно было бы с легкостью добиться, сделку было бы легко заключить. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем [Киеву]», — сказал Трамп, подчеркнув, что украинский конфликт нужно остановить.
Бывший глава США раскритиковал Джо Байдена, уточнив, что военные действия на Украине — результат некомпетентности американской администрации. Он обвинил Байдена в бездействии на фоне растущей ядерной угрозы и в недостаточном противостоянии КНР.
Также Трамп заявил, что Джо Байден проявил неуважение к Великобритании, решив не посещать коронацию Карла III.
Ранее экс-госсекретарь США Хилари Клинтон усомнилась в шансах Дональда Трампа снова стать президентом страны.