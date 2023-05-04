Певица Слава взяла перерыв в музыкальной карьере ради внука

Певица Слава рассказала, что безумно горда своим новым статусом бабушки. Напомним, что дочь исполнительницы Александра Морозова родила в конце марта.
Недавно Слава ошарашила поклонников неожиданным заявлением о паузе в музыкальной карьере. Этой новостью звезда поделилась в личном блоге. Такое решение было принято ради внука, чтобы проводить с ним больше времени и не пропустить его взросление.
Ранее стало известно, что дочь певицы Славы выписалась из роддома с новорожденным сыном. Родители не смогли прийти на выписку к девушке, поэтому Александру с сыном забрал муж.