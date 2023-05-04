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Певица Слава взяла перерыв в музыкальной карьере ради внука

Шоу-бизнес
Певица Слава взяла перерыв в музыкальной карьере ради внука

Певица Слава рассказала, что безумно горда своим новым статусом бабушки. Напомним, что дочь исполнительницы Александра Морозова родила в конце марта.

Недавно Слава ошарашила поклонников неожиданным заявлением о паузе в музыкальной карьере. Этой новостью звезда поделилась в личном блоге. Такое решение было принято ради внука, чтобы проводить с ним больше времени и не пропустить его взросление.

Ранее стало известно, что дочь певицы Славы выписалась из роддома с новорожденным сыном. Родители не смогли прийти на выписку к девушке, поэтому Александру с сыном забрал муж.
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