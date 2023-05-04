Супруга Валентина Юдашкина впервые вышла на связь после смерти мужа

2 мая 2023 года не стало модельера Валентина Юдашкина. Его супруга Марина Юдашкина после двух дней молчания, наконец-то вышла на связь. Вдова выложила в личном блоге мужа фото, которое было сделано во время одного из последних показов.
Данная публикация была сделана не просто так. Таким образом девушка привлекла внимание фанатов и друзей модельера для важного объявления. Марина в описание к данной фотографии оставила информацию о церемонии прощания с кутюрье, которая пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище.
Ранее стало известно, что жена Юдашкина незадолго до смерти мужа опубликовала их последнюю совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым.