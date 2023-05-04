Bild: Зеленский прибудет в Германию для встречи с руководством страны 13 мая

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Германию 13 мая, где он проведет несколько официальных встреч и получит награду,
Глава государства планирует встретиться канцлером германии Олафом Шольцем. Встреча состоится 14 мая. Далее Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
По сообщению Bild, украинский лидер после встреч с канцлером и президентом посетит город Аахен. Он ожидает, что там ему будет вручена премия Карла Великого. Вручение награды состоится 18 мая.
Ранее сообщалось, что, в случае приезда Зеленского в Ахен, это будет его первый официальный визит в Германию с начала конфликта.