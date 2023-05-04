Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Сербии Вучич предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после стрельбы в школе Белграда

Политика
Президент Сербии Вучич предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после стрельбы в школе Белграда

Президент Сербии Александр Вучич предложил снизить порог уголовной ответственности с 14 до 12 лет после стрельбы семиклассника в школе Белграда.

По законодательству Сербии двенадцатилетний мальчик не понесет наказания за убийство 9 человек, поскольку он не достиг 14-летнего возраста.

«Сейчас зрелость наступает раньше, как и физическое созревание, дети могут совершать и тяжкие преступления. Мое предложение — снизить возрастную границу для уголовной ответственности несовершеннолетних лиц с 14 до 12 лет, согласно международным и европейским стандартам», — сообщил Вучич.

Политик выразил опасение, что мальчик мог знать о своей безнаказанности в силу возраста.

Ранее президент Сербии Вучич сообщил, что устроившего стрельбу в столичной школе подростка отправили в отделение психиатрии.
Президент Сербии Вучич предложение уголовная ответственность стрельба
Военкоры ФАН