Президент Сербии Вучич предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после стрельбы в школе Белграда

Президент Сербии Александр Вучич предложил снизить порог уголовной ответственности с 14 до 12 лет после стрельбы семиклассника в школе Белграда.
По законодательству Сербии двенадцатилетний мальчик не понесет наказания за убийство 9 человек, поскольку он не достиг 14-летнего возраста.
«Сейчас зрелость наступает раньше, как и физическое созревание, дети могут совершать и тяжкие преступления. Мое предложение — снизить возрастную границу для уголовной ответственности несовершеннолетних лиц с 14 до 12 лет, согласно международным и европейским стандартам», — сообщил Вучич.
Политик выразил опасение, что мальчик мог знать о своей безнаказанности в силу возраста.
Ранее президент Сербии Вучич сообщил, что устроившего стрельбу в столичной школе подростка отправили в отделение психиатрии.