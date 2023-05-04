Бизнесмен из Подмосковья мог быть одним из задержанных агентов ГУР Украины

Бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко мог быть одним из агентов украинской разведки. Это попытался выяснить корреспондент РИА Новости, изучивший социальные сети подозреваемого и побывавший по адресу в подмосковном Домодедово.
У Евмененко был бизнес в Крыму, но две его компании обанкротились.
В подмосковной квартире, где он проживал, находилась женщина, но она не открыла двери и отказалась отвечать на вопрос, знакома ли с Евмененко.
Человек с аналогичными именем и фамилией, с похожей внешностью есть в социальной сети «ВКонтакте». На странице присутствует фото женщины, которая находилась в квартире. Есть и фотографии возле указанного дома.
Соседи по лестничной площадке тоже сказали, что ничего не слышали о злоумышленнике.
Однако на фотографии задержанной агентурной группы, которую опубликовали ФСБ РФ, Евмененко есть.
Ранее агента СБУ задержали сотрудники ФСБ в Херсонской области.