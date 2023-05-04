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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Тихом океане вблизи полуострова Камчатка магнитудой 5,2. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 128 км, глубина очага - 18,2 км», — сообщает источник.

Сейчас специалисты собирают данные об ощутимости сейсмособытия и просят население заполнить специальные анкеты. Местные жители подчеркнули, что хорошо ощутили подземные толчки и оценили их в 3 балла.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Аляски.
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