Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Тихом океане вблизи полуострова Камчатка магнитудой 5,2. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы.
«Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 128 км, глубина очага - 18,2 км», — сообщает источник.
Сейчас специалисты собирают данные об ощутимости сейсмособытия и просят население заполнить специальные анкеты. Местные жители подчеркнули, что хорошо ощутили подземные толчки и оценили их в 3 балла.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Аляски.