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Американские СМИ: Джилл Байден — настоящий президент

Политика
Американские СМИ: Джилл Байден — настоящий президент

Настоящим правителем США является не официальный президент Джо Байден, а его супруга, доктор наук Джилл Байден. Подобное заявление опубликовало издание 19fortyfive.

По мнению автора Брендона Вайхерта, нынешний глава государства не в силах управлять страной ввиду своего возраста и здоровья. Его более молодая жена держит Белый дом под своим контролем и фактически является настоящим лидером страны.

«Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Реальная власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина-президент Америки. И это должно вас сильно напугать», — пишет издание.

Власть Первой леди в Вашингтоне подтверждают и ряд чиновников в администрации президента. По их словам, на всех рабочих встречах президента его супруга находится рядом с ним. Она задает основные вопросы и принимает.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в прошлом году получили совокупный доход в размере 579 514 долларов.
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