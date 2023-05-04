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Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк не поможет стране в случае дефолта

Экономика
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк не поможет стране в случае дефолта

Глава федеральной резервной системы США Джером Пауэлл призвал не надеяться, что в случае дефолта Центральный банк поможет американской экономике избежать последствий.

«Никому не стоит предполагать, что ФРС сможет защитить экономику от потенциальных краткосрочных и долгосрочных эффектов провала своевременной оплаты счетов», — сказал Пауэлл.

На вопрос об угрозе американского дефолта, он ответил, что «не следует даже говорить о мире, в котором США не платят по своим счетам».

Ранее глава Европейского центрального банка предупредила о катастрофических последствиях дефолта в США.
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