Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк не поможет стране в случае дефолта

Глава федеральной резервной системы США Джером Пауэлл призвал не надеяться, что в случае дефолта Центральный банк поможет американской экономике избежать последствий.
«Никому не стоит предполагать, что ФРС сможет защитить экономику от потенциальных краткосрочных и долгосрочных эффектов провала своевременной оплаты счетов», — сказал Пауэлл.
На вопрос об угрозе американского дефолта, он ответил, что «не следует даже говорить о мире, в котором США не платят по своим счетам».
Ранее глава Европейского центрального банка предупредила о катастрофических последствиях дефолта в США.