Фигуристка Камила Валиева рассказала, что помогает ей поверить в себя после проигрыша

Фигуристка сообщает, что для нее немаловажную роль играют близкие люди и их поддержка, которая помогает не опустить руки. Так же девушка призналась, что у нее изменилось отношение к слову проигрыш, ведь благодаря им происходит рост. Поэтому любое поражение нужно воспринимать как опыт.