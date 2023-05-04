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Фигуристка Камила Валиева рассказала, что помогает ей поверить в себя после проигрыша

Спорт
Фигуристка Камила Валиева рассказала, что помогает ей поверить в себя после проигрыша

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала, что же делать после проигрыша, если не можешь поверить в себя.

Фигуристка сообщает, что для нее немаловажную роль играют близкие люди и их поддержка, которая помогает не опустить руки. Так же девушка призналась, что у нее изменилось отношение к слову проигрыш, ведь благодаря им происходит рост. Поэтому любое поражение нужно воспринимать как опыт.

Ранее стало известно, что фигуристка Камила Валиева поддержала ужесточение возрастного ценза в фигурном катании.
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